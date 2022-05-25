В «Црвене Звезде» опровергли информацию об интересе к нападающему «Сочи» Кассьерре

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич опроверг информацию об интересе к нападающему «Сочи» Матео Кассьерре.

«Нет, мы не заинтересованы в приобретении Кассьерры на место нападающего. В планах клуба сербский форвард», — сказал Терзич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что «Црвена Звезда» переориентировала своё внимание с нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на форварда «Сочи». Отмечалось, что сербский клуб ищет молодого и быстрого игрока.

Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.