Джано — Каррере: «Мистер, если бы у меня было здоровье, как у вас, я играл бы в «Барсе»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о диалоге с бывшим наставником красно-белых Массимо Каррерой.

«Когда написал пост о завершении карьеры, получил много слов поддержки из «Спартака»: Ребров, Самед, Джика, Бака. Каррера написал: «Если бы у тебя было здоровье, как у меня, ты бы играл до 40 лет». Ответил ему: «Мистер, если бы у меня было здоровье, как у вас, я играл бы в «Барсе».



Да, я считаю, что не реализовал свой потенциал из-за травм. Максимум процентов на 50. Сам его чувствовал. Я попал в команду к Калиниченко, Титову, Моцарту, многому у них научился, почти сразу начал бороться за основу. «Спартак» привёл меня в футбол, дал дорогу, по которой я бы дошёл до топового чемпионата, если бы не травмы», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.