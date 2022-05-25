Джано: гол «Базелю» — один из счастливых моментов в «Спартаке». Но главное счастье другое

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вспомнил счастливые моменты карьеры.

«Спартак» для меня ― это настоящее счастье. Хотя у меня были сложные моменты, когда многие мне не доверяли. А когда мне не доверяют, я не могу раскрыться на 100%.



«Спартак» ― такой клуб, который тратит каждые полгода по 15-20 миллионов на одного игрока. Кто-то новый постоянно приходит, а новичков всегда будут ставить ― хорошие они или плохие. С этим я боролся всю свою карьеру в Москве.



Один из самых счастливых моментов ― гол «Базелю» в Лиге Европы. Я очень хорошо вышел во втором тайме в том матче, сразу забили два. А потом поставили этот штрафной. На предыгровой с Алексом мы отрабатывали именно такой розыгрыш! Он сказал мне: «Завтра сделаем!» Я говорю: «Не думаю, что я выйду на поле». А он мне: «Всё равно сделаем! Я покачу».



И вот на этом штрафном на 92-й минуте он мне покатил, а дальше поехали. Я даже не верил, что забил. У меня эмоций не было, был в шоке. У нас с Алексом были очень тёплые отношения, жили вместе на сборах. Недавно общались, он очень крутой.



Но главное счастье всё равно в другом. Люди, которые приходят в музей «Спартака», могут найти там чёрную книгу. В ней 30 страниц, где записаны главные рекордсмены клуба: кто больше всех забил, кто больше всех сыграл… И в этой книжке я на 16-й странице – как самый молодой автор гола в истории «Спартака»! Это главная гордость, счастье для меня. В такую книгу великого клуба не каждый сможет попасть», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.