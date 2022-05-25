Агент Кассьерры отреагировал на новость об интересе «Црвены Звезды» к нападающему

Николас Петропулос, представитель агентства Alfa management, работающего с нападающим «Сочи» Матео Кассьеррой, отреагировал на новость об интересе сербской «Црвены Звезды» к игроку.

«На сегодняшний день ничего не могу сказать по будущему Кассьерры», — сказал Петропулос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что «Црвена Звезда» переориентировала своё внимание с нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на форварда «Сочи». Отмечалось, что сербский клуб ищет молодого и быстрого игрока.



Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.