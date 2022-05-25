Гус Тиль, права на которого принадлежат «Спартаку», выступит в финале Лиги конференций

Сегодня, 25 мая, в финальном матче Лиги конференций встретятся «Рома» и «Фейеноорд». Финал пройдёт в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре», игра начнётся в 22:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Крис Смоллинг, Лоренцо Пеллегрини, Тэмми Абрахам, Николо Дзаньоло, Джанлука Манчини, Никола Залевский, Генрих Мхитарян.

«Фейеноорд»: Юстин Бейло, Лютсхарел Гертрейда, Маркос Сенеси, Тирелл Маласиа, Луис Синистерра, Оркун Кёкчю, Рейсс Нелсон, Фредрик Аурснес, Гернот Траунер, Гус Тиль, Сирил Дессерс.

Права на Гуса Тиля принадлежат московскому «Спартаку».

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры «Рома» — «Фейеноорд».



По сумме двух полуфинальных матчей (1:0, 1:1) «Рома» оказалась сильнее в противостоянии с «Лестером» и вышла в финал Лиги конференций. В другом полуфинальном противостоянии сошлись французский «Марсель» и нидерландский «Фейеноорд». Во втором матче команды сыграли вничью – 0:0, по сумме двух игр (3:2, 0:0) победу одержал «Фейеноорд».



21 мая «Рома» вышла в Лигу Европы в первом сезоне при Жозе Моуринью. Таким образом, римляне сыграют в Лиге Европы вне зависимости от результата сегодняшнего матча.