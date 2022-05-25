Мане — о возможном переходе в «Баварию»: очень хороший вопрос, спросите после финала ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос о возможном переходе в мюнхенскую «Баварию».



«Думаю, это очень хороший вопрос, но сейчас мне сложно на него ответить. Безусловно, я сконцентрирован на Лиге чемпионов. Спросите меня после финала, я вам отвечу», — цитирует Мане Metro.



Ранее стало известно, что будущее сенегальца в мерсисайдском клубе является неопределённым. Сам игрок выражал желание остаться в «Ливерпуле», аргументируя это тем, что ему всё нравится и он счастлив. Тем не менее окончательное решение 30-летний форвард примет после финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».



Контракт Садио с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/2022 Мане сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и сделал пять голевых передач.

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