Мане — о возможном переходе в «Баварию»: очень хороший вопрос, спросите после финала ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос о возможном переходе в мюнхенскую «Баварию».
«Думаю, это очень хороший вопрос, но сейчас мне сложно на него ответить. Безусловно, я сконцентрирован на Лиге чемпионов. Спросите меня после финала, я вам отвечу», — цитирует Мане Metro.
Ранее стало известно, что будущее сенегальца в мерсисайдском клубе является неопределённым. Сам игрок выражал желание остаться в «Ливерпуле», аргументируя это тем, что ему всё нравится и он счастлив. Тем не менее окончательное решение 30-летний форвард примет после финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Контракт Садио с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/2022 Мане сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и сделал пять голевых передач.
- 25 мая 2022
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