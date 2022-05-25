Джано: меня хотел приобрести «Арсенал», но «Спартак» не захотел отпускать за € 5 млн

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о сорвавшемся трансфере в «Арсенал».
«Травмы ― главная причина, почему я не раскрылся. Я долго пытался понять причину, но так и не смог. Я всегда был профессионалом. Сколько я дополнительно ходил в тренажёрку – так никто не ходил! Я никогда не гулял по клубам, вёл профессиональный образ жизни. Но, видимо, такая судьба.
Сначала она что-то даёт, потом что-то отнимает. Я помню почти каждую свою травму, потому что именно они не дали мне уехать в Европу.
Когда я классно стартовал, меня хотел приобрести «Арсенал». «Спартак» не захотел отпускать за пять миллионов евро, потому что были уверены, что через год продадут за 20. Но я на 150% знаю, что предложение было, а руководство сказало, что Джано не продаётся.
Потом, в разные годы, меня хотели приобрести «Валенсия» и «Витесс». Но ни разу так и не сложилось. Но я благодарен всем тем, кто мне помогал: Тимуру Лепсая, Ревазу Челебадзе и всем остальным. Без них непростые моменты в «Спартаке» воспринимались бы тяжелее», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 25 мая 2022
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