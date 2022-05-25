Джано рассказал, почему отказался от получения российского паспорта в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, почему отказался от получения российского паспорта.

«Через 10 дней после прихода Карпина меня перевели из дубля в основу. Георгич сказал мне: «Молодец, грузинчик. Продолжай в том же духе и будешь топовым игроком. Забудь про «Преображенку», ты теперь в Тарасовке живёшь». И даже тогда отец меня не похвалил. Я, радостный, сообщил ему, что я теперь в первой команде, а в ответ услышал: «Давай, давай».



Когда вышел на первую тренировку, чуть не офигел вообще. Все начали говорить: «О, грузинчик пришёл. Давай тут аккуратнее, не вози нас, а то по ногам получишь».

Некоторым сейчас это не объяснить, но закрепиться в том «Спартаке» было почти невозможно. Меня все начали поддерживать: Плетикоса, Дзюба, Йиранек, Штранцль, Бояра тогда ещё был. Они уже знали, что я дубле хорошо играл.



Тогда в заявку попадало 18 человек, а не как сейчас, когда в список 23 попадают — и хорошие, и плохие. Представляете, что такое попасть в 18 лучших в «Спартаке»? Когда выходил на замену на первую игру с «Кубанью», меня близко снимал оператор. Сказал ему: «Зачем ты меня так близко снимаешь?» Я вообще был потерянный первые два-три тура.



Свой первый гол забил «Краснодару» в игре на Кубок. Было очень жарко! Я ничего такого на поле не показал, но гол классный вышел. Ледяхов, который тогда был в штабе, сказал: «Не ожидали, что ты так хорош».



Через некоторое время «Спартак» предложил мне сделать российский паспорт, хотели вывести меня из-под лимита, предлагали увеличить зарплату. История была реальная, мог играть за сборную России. Но я слишком люблю Грузию, сказал Карпину: «Георгич, я с грузинским паспортом докажу, что готов к «Спартаку», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.