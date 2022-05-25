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Мохамед Салах заявил, что остаётся в «Ливерпуле» на следующий сезон

Мохамед Салах заявил, что остаётся в «Ливерпуле» на следующий сезон
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что останется в клубе на следующий сезон.

«Я не хочу сейчас говорить о продлении контракта. Просто хочу увидеть кубок Лиги чемпионов в руках Хендерсона, надеюсь, что даст мне его подержать. Я точно останусь на следующий сезон», — цитирует Салаха Liverpool Echo.

29-летний Салах стал футболистом «Ливерпуля» в 2017 году, перейдя из «Ромы» за € 42 млн. Контракт египетского нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах сыграл в 50 матчах во всех турнирах, в которых сумел забить 31 гол и отдать 16 результативных передач.

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