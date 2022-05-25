«Рома» — «Фейеноорд»: Мхитарян был заменён на 17-й минуте

Сегодня, 25 мая, в финальном матче Лиги конференций встречаются «Рома» и «Фейеноорд». Финал проходит в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».
На 17-й минуте игрок римлян Генрих Мхитарян покинул поле — он был заменён. Вместо него на поле появился Сержиу Оливейра.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игры «Рома» — «Фейеноорд».
По сумме двух полуфинальных матчей (1:0, 1:1) «Рома» оказалась сильнее в противостоянии с «Лестером» и вышла в финал Лиги конференций. В другом полуфинальном противостоянии сошлись французский «Марсель» и нидерландский «Фейеноорд». Во втором матче команды сыграли вничью – 0:0, по сумме двух игр (3:2, 0:0) победу одержал «Фейеноорд».
21 мая «Рома» вышла в Лигу Европы в первом сезоне при Жозе Моуринью. Таким образом, римляне сыграют в Лиге Европы вне зависимости от результата сегодняшнего матча.
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