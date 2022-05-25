Дзюба — об уходе Оздоева: «Зенит» теряет костяк и хребет команды

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался об уходе полузащитника Магомеда Оздоева из санкт-петербургского клуба.
«Удачи тебе, мой друг! Ты боец по жизни, и я никогда не забуду, как ты повёл за собой команду с «Краснодаром» дома, когда я не забил пенальти, а ты поддержал и сделал две голевые. Тот матч был твоим полностью. Надеюсь, ещё поиграем вместе!
Вместе мы добывали славные победы! Проигрывали тоже вместе. «Зенит» теряет костяк и хребет команды в твоём лице!» — написал Дзюба в соцсетях.
Напомним, Оздоев стал игроком «Зенита» в феврале 2018 года. Всего за санкт-петербургский клуб полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе «Зенита» Оздоев четыре раза становился чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), выигрывал Кубок (сезон- 2019/2020) и два Суперкубка (2020, 2021) страны.
- 25 мая 2022
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