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Фанаты «Ромы» целиком заполнили домашний стадион для просмотра финала ЛК. Видео

Фанаты «Ромы» целиком заполнили домашний стадион для просмотра финала ЛК. Видео
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Сегодня, 25 мая, в финале Лиги конференций в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре» играют итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд» (идёт перерыв, счёт 1:0 в пользу римлян).

Для тех болельщиков «Ромы», которые не смогли приехать в Тирану, на домашнем стадионе «джалоросси» — «Олимпико» в Риме — был организован просмотр матча на больших экранах. Фанаты практически полностью заполнили арену.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Рома» — «Фейеноорд».

По сумме двух полуфинальных матчей (1:0, 1:1) «Рома» оказалась сильнее в противостоянии с «Лестером» и вышла в финал Лиги конференций. В другом полуфинальном противостоянии сошлись французский «Марсель» и нидерландский «Фейеноорд». Во втором матче команды сыграли вничью – 0:0, по сумме двух игр (3:2, 0:0) победу одержал «Фейеноорд».

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