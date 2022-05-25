Оздоев не назвал Семака в числе лучших тренеров сезона в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев назвал лучших тренеров Российской Премьер-Лиги в этом сезоне.
«Федотов, Шварц и Осинькин — лучшие тренеры сезона Российской Премьер-Лиги. Агаларов, Барриос и Дзюба — лучшие игроки. Артём — легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Можете посмотреть на статистику и поймёте, кто легенда, а кто нет.
Мы были и остаёмся в близких отношениях с Дзюбой. В первую очередь это его решение. Дзюба лучше знает, чего он хочет. Я только за то, чтобы у него всё было хорошо. Мы футболисты, никто не вечен. Главное — всегда оставаться порядочными людьми», — цитирует игрока Sport24.
Напомним, Оздоев стал игроком «Зенита» в феврале 2018 года. Всего за санкт-петербургский клуб полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач.
- 25 мая 2022
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