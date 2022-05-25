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Компани покинул пост тренера «Андерлехта». Он может возглавить «Бёрнли»

Компани покинул пост тренера «Андерлехта». Он может возглавить «Бёрнли»
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Главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани покинул пост наставника команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что Компани может возглавить «Бёрнли», который занял 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.

Компани является воспитанником «Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году он перешёл в «Гамбург» за € 10,5 млн, а уже через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 11 лет. В августе 2020 года Компани, выступавший за «Андерлехт» в качестве играющего тренера, завершил карьеру футболиста и занялся тренерской деятельностью.

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