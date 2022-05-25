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«Рома» обыграла «Фейеноорд» и стала победителем Лиги конференций

«Рома» обыграла «Фейеноорд» и стала победителем Лиги конференций
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Сегодня, 25 мая, в финальном матче Лиги конференций встречались «Рома» и «Фейеноорд». Финал проходил в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре», сильнее оказались итальянцы — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:0.

Римляне вышли вперёд на 32-й минуте — отличился Николо Дзаньоло. Джанлука Манчини справа навесил в центральную часть штрафной, Гернот Траунер не допрыгнул до мяча, а Дзаньоло технично обработал его и мягко отправил в ворота мимо выбежавшего навстречу голкипера Юстина Бейло.

«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию игры «Рома» — «Фейеноорд».

По итогам выступления в Серии А подопечные Жозе Моуринью примут участие в Лиге Европы в сезоне-2022/2023. Команда португальца заняла шестое место в итальянском национальном первенстве.

Лига конференций. Финал
25 мая 2022, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Дзаньоло – 32'
Комментарии
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