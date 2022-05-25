«Рома» — первый победитель Лиги конференций

Сегодня, 25 мая, итальянская «Рома» в финале Лиги конференций сезона-2021/2022 обыграла нидерландский «Фейеноорд» (1:0) и стала победителем турнира.



Отметим, что «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.



По сумме двух полуфинальных матчей (1:0, 1:1) «Рома» оказалась сильнее в противостоянии с «Лестером» и вышла в финал Лиги конференций. В другом полуфинальном противостоянии сошлись французский «Марсель» и нидерландский «Фейеноорд». Во втором матче команды сыграли вничью – 0:0, по сумме двух игр (3:2, 0:0) победу одержал «Фейеноорд».



Победитель Лиги конференций напрямую выходит в следующую стадию Лиги Европы, но подопечные Жозе Моуринью обеспечили себе выход в ЛЕ посредством чемпионата Италии.

Новость по теме «Рома» обыграла «Фейеноорд» и стала победителем Лиги конференций