Мхитарян выиграл 2-й евротрофей в карьере. Генрих побеждает в еврокубках только с Моуринью

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян выиграл второй еврокубок в карьере.



Первый раз Мхитарян стал победителем Лиги Европы в сезоне-2016/2017, тогда хавбек выступал за «Манчестер Юнайтед», а сегодня Генрих вместе с «волками» выиграл Лигу конференций. Сейчас римлянами руководит Жозе Моуринью, а в сезоне-2016/2017 португалец возглавлял манкунианский клуб.

Отметим, что Жозе Моуринью стал первым тренером, который побеждал во всех трёх ныне существующих еврокубках – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.



По итогам выступления в Серии А подопечные Жозе Моуринью примут участие в Лиге Европы в сезоне-2022/2023. Команда португальца заняла шестое место в итальянском национальном первенстве.