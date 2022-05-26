«Рома» впервые с 1961 года выиграла еврокубок. Победа в ЛК — первый трофей клуба с 2008-го

Вчера, 25 мая, итальянская «Рома» под руководством Жозе Моуринью в финале Лиги конференций сезона-2021/2022 обыграла нидерландский «Фейеноорд» со счётом 1:0 и стала победителем турнира.
Победа в Лиге конференций стала первым еврокубковым успехом для «Ромы» с 1961 года. Тогда «джалоросси» выиграли Кубок ярмарок. Кроме того, до победы в ЛК последним трофеем «Ромы» значился Кубок Италии, который был выигран в сезоне-2007/2008.
Примечательно, что «Рома» стала первой за 12 лет итальянской командой, выигравшей еврокубок. Тогда, в сезоне-2009/2010, миланский «Интер» победил в Лиге чемпионов. Отметим, что и с «Ромой», и с «Интером» побеждал португальский специалист Жозе Моуринью.
«Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш этого турнира.
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