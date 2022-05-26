Автор единственного гола в финале Лиги конференций Дзаньоло: мы не понимаем, как мы сильны

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло высказался о победе команды в Лиге конференций.



«Всё великолепно, я осуществил свою детскую мечту. Наши фанаты просто замечательные, мы победили для них. Мы сильная команда. Возможно, мы не осознаём, насколько сильны. Посвящаю эту победу своим родственникам — они всегда были рядом со мной в трудные моменты», – цитирует итальянца ANSA.

Римляне вышли вперёд на 32-й минуте — отличился Николо Дзаньоло. Джанлука Манчини справа навесил в центральную часть штрафной, Гернот Траунер не допрыгнул до мяча, а Дзаньоло технично обработал его и мягко отправил в ворота мимо выбежавшего навстречу голкипера Юстина Бейло.



«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию игры «Рома» — «Фейеноорд».