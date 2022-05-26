Бывший футболист сборной России Александр Мостовой предложил возродить Кубок кубков после финала Лиги конференций.
«Финал получился невыразительным. Особенно второй тайм: одна команда отбивалась и защищала свои 1:0, а вторая в принципе не могла ничего сделать.
Оправдала ли себя Лига конференций? Если многих спросить, то никто точно не скажет, что это. Понятно, что трофей — всегда почётно и престижно. У меня промелькнула такая мысль: а почему Кубок кубков не возродить? В этом турнире играли победители национальных Кубков. Почему бы и нет? Это было бы престижнее.
Тем более мы знаем, что в Кубке бывает победитель не из высшего дивизиона. Например, выиграет в Нидерландах команда неизвестная Кубок и будет играть с испанской. Интересно же. Я в Лиге конференций посмотрел только этот финал. Остальных матчей я не видел. Как-то было неинтересно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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