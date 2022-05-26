Мостовой: Моуринью такой один. Но тренирует не «Сассуоло» и «Осасуну», а большие команды

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил тренерский талант наставника «Ромы» Жозе Моуринью.
«Жозе Моуринью великий тренер? По трофеям – да. А так, у меня своё мнение. Я другие фамилии ставлю выше. Точно так же я говорил 10 и 15 лет назад. Многие приводят в пример Моуринью. Жозе такой один.
Если бы таких было 15 человек и все выигрывали, но он один. Не просто так же он сказал, что особенный. Конечно особенный — потому что он один человек не из футбола. Как пел Высоцкий — в колею попал. И пошло-поехало. Ещё отметил бы, с какими командами он побеждает. Жозе тренирует «Сассуоло» или «Осасуну»? Нет, он тренирует такие команды, у которых большие возможности. Чему тут удивляться?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 26 мая 2022
-
01:14
-
01:09
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:33
-
00:33
-
00:15
-
00:04
- 25 мая 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:36
-
23:28
-
23:23
-
22:59
-
22:56
-
22:39
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
22:07
-
22:00
-
21:52
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:08
-
21:00
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:36
-
20:30