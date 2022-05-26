Мостовой: Моуринью такой один. Но тренирует не «Сассуоло» и «Осасуну», а большие команды

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил тренерский талант наставника «Ромы» Жозе Моуринью.

«Жозе Моуринью великий тренер? По трофеям – да. А так, у меня своё мнение. Я другие фамилии ставлю выше. Точно так же я говорил 10 и 15 лет назад. Многие приводят в пример Моуринью. Жозе такой один.



Если бы таких было 15 человек и все выигрывали, но он один. Не просто так же он сказал, что особенный. Конечно особенный — потому что он один человек не из футбола. Как пел Высоцкий — в колею попал. И пошло-поехало. Ещё отметил бы, с какими командами он побеждает. Жозе тренирует «Сассуоло» или «Осасуну»? Нет, он тренирует такие команды, у которых большие возможности. Чему тут удивляться?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.