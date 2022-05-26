Моуринью стал первым тренером в истории, выигравшим еврокубки с четырьмя разными клубами
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Жозе Моуринью установил уникальное достижение после победы в «Ромой» в Лиге конференций, сообщается в «твиттере» OptaJoe.
По данным источника, Моуринью стал первым тренером, выигравшим еврокубки с четырьмя разными командами.
В финальном матче Лиги конференций «Рома» под руководством Моуринью обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0 и стала первой командой в истории, которая выиграла этот турнир.
Напомним, ранее Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов – с «Порту» (сезон-2003/2004) и «Интером» (сезон-2009/2010). Также у португальца одна победа в Лиге Европы. Это произошло в период его работы в «Манчестер Юнайтед» (сезон-2016/2017). Кроме того, вместе с «Порту» Моуринью в сезоне-2002/2003 выигрывал Кубок УЕФА.
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