Жозе Моуринью заплакал после победы с «Ромой» в финале Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не смог сдержать слёз после победы команды в финале Лиги конференций. Напомним, в решающем матче турнира «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.

Моуринью после матча заплакал на футбольном поле. Также специалист не смог сдержать эмоций во время послематчевого интервью.

Отметим, что «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.

Таким образом, португальский специалист стал первым тренером, который побеждал во всех трёх ныне существующих еврокубках – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Также он стал первым тренером в истории, который выигрывал еврокубковые турниры с четырьмя разными командами – («Порту», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Рома»).