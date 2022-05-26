Жозе Моуринью заплакал после победы с «Ромой» в финале Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не смог сдержать слёз после победы команды в финале Лиги конференций. Напомним, в решающем матче турнира «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.
Моуринью после матча заплакал на футбольном поле. Также специалист не смог сдержать эмоций во время послематчевого интервью.
Отметим, что «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.
Таким образом, португальский специалист стал первым тренером, который побеждал во всех трёх ныне существующих еврокубках – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Также он стал первым тренером в истории, который выигрывал еврокубковые турниры с четырьмя разными командами – («Порту», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Рома»).
- 26 мая 2022
-
02:42
-
02:31
-
02:14
-
02:05
-
01:49
-
01:48
-
01:32
-
01:28
-
01:23
-
01:14
-
01:09
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:33
-
00:33
-
00:15
-
00:04
- 25 мая 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:36
-
23:28
-
23:23
-
22:59
-
22:56
-
22:39
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
22:07
-
22:00
-
21:52
-
21:41