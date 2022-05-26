Смоллинг — о победе в ЛК: все знали, что «Рома» должна выиграть

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал победу над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.



«Мы знали, каким ценным этот трофей будет для каждого в Риме, и вы могли видеть, как мы держались вместе до самого конца. Мы опустились в оборону чуть глубже, чем нужно было, но можно было видеть, как нападающие бегут назад. Все знали, что мы должны победить.«Рома» давно не выигрывала титулов. Было приятно видеть здесь наших болельщиков — мы знали, каким ценным будет для них этот трофей», — цитирует Смоллинга официальный сайт УЕФА.

Единственный мяч в финале забил Николо Дзаньоло на 32-й минуте. Отметим, что «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.