Смоллинг — о победе в ЛК: все знали, что «Рома» должна выиграть
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал победу над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.
«Мы знали, каким ценным этот трофей будет для каждого в Риме, и вы могли видеть, как мы держались вместе до самого конца. Мы опустились в оборону чуть глубже, чем нужно было, но можно было видеть, как нападающие бегут назад. Все знали, что мы должны победить.«Рома» давно не выигрывала титулов. Было приятно видеть здесь наших болельщиков — мы знали, каким ценным будет для них этот трофей», — цитирует Смоллинга официальный сайт УЕФА.
Единственный мяч в финале забил Николо Дзаньоло на 32-й минуте. Отметим, что «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.
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