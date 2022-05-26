Капитан «Ромы» Пеллегрини прокомментировал победу в финале Лиги конференций

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал победу в финале Лиги конференций. В решающем матче турнира команда обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.

«Рома» настоящая команда, мы это доказали. Теперь нам нужно отпраздновать, а затем начать заново, что всегда сложно после великой победы, но настоящая команда побеждает, празднует и начинает снова. Вчера я сказал, что никогда бы не подумал, что в свои 25 лет я добьюсь такого в футболке «Ромы» и капитанской повязке. Это прекрасный момент. Теперь мы должны отпраздновать, зафиксировать этот момент в нашей памяти и сделать так, чтобы он повторился в будущем. Мы можем только выразить болельщикам огромную благодарность. Мы надеемся, что вернули им лишь небольшую часть того, что они дали нам за последние несколько сезонов», — приводит слова Пеллегрини Football Italia.

Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.