Жозе Моуринью: сегодня была не работа, «Рома» написала историю

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу в финале Лиги конференций с «Фейеноордом» (1:0).

«Сегодня это была не работа, это была история. Мы должны были написать историю и сделали это. Я был в «Роме» 11 месяцев, в тот момент, когда я приехал, я понял, что это значит, они ждали этого. Как я сказал ребятам в раздевалке, мы сделали то, что должны были сделать, вышли в Лигу Европы. Мы отлично поработали весь сезон. Лига конференций — это соревнование, в котором мы с самого начала чувствовали, что можем выиграть, но оно стало более сильным, когда в него вошли команды Лиги Европы: «Лестер Сити», «Олимпик» и «Фейеноорд». Но мы рассчитывали на это, мы могли бы набрать еще несколько очков в Серии А, но мы так много вложили в Лигу конференций. Это осталось не только в истории «Ромы», но также и в моей. Мне сказали, что только я, Алекс Фергюсон и Джованни Трапаттони выиграли трофеи в три разных десятилетиях. Это заставляет меня чувствовать себя немного старым, но это хорошо для моей карьеры!» — приводит слова Моуринью Football Italia.

«Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.