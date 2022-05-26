Клопп высказался об Анчелотти накануне финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о наставнике мадридского «Реала» Карло Анчелотти накануне финального матча в Лиге чемпионов сезона 2021/22.
«Он один из лучших тренеров в мире. Но также он один из лучших людей, которых вы можете встретить в жизни. Отличный товариo, хороший парень… Мое уважение к нему не может быть больше. Куда бы он ни пошел, он всегда побеждает. Это будет отличный матч. В этом соревновании исторически очень сильные две команды. Я знаю, насколько это будет сложно, и это делает матч особенным», — приводит слова Клоппа Marca.
Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая. Матч состоится в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», начало – 22:00 мск.
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