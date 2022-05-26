Тотти высказался о решении Мбаппе отказать «Реалу» и продлить контракт с «ПСЖ»

Спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти высказался о решении нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с «Пари Сен-Жермен».

«Он слушал своё сердце, он вырос в Париже. Нелегко отказать «Реалу». Я сделал это 20 лет назад, чтобы остаться в «Роме», — приводит слова Тотти Football Italia.

Ранее сообщалось, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге форвард продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

По неофициальным данным, зарплата француза в клубе по новому контракту составит € 93 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 35 матчах чемпионата Франции, в которых записал в свой актив 28 голов и отдал 17 результативных передач.