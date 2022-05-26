Тотти высказался о решении Мбаппе отказать «Реалу» и продлить контракт с «ПСЖ»

Спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти высказался о решении нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с «Пари Сен-Жермен».
«Он слушал своё сердце, он вырос в Париже. Нелегко отказать «Реалу». Я сделал это 20 лет назад, чтобы остаться в «Роме», — приводит слова Тотти Football Italia.
Ранее сообщалось, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге форвард продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
По неофициальным данным, зарплата француза в клубе по новому контракту составит € 93 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 35 матчах чемпионата Франции, в которых записал в свой актив 28 голов и отдал 17 результативных передач.
- 26 мая 2022
-
03:57
-
03:32
-
03:29
-
03:13
-
03:01
-
02:54
-
02:42
-
02:31
-
02:14
-
02:05
-
01:49
-
01:48
-
01:32
-
01:28
-
01:23
-
01:14
-
01:09
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:33
-
00:33
-
00:15
-
00:04
- 25 мая 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:36
-
23:28
-
23:23
-
22:59
-
22:56
-
22:39
-
22:33