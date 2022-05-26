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Абрахам — о победе «Ромы» в ЛК: мы ради этого работали весь год

Абрахам — о победе «Ромы» в ЛК: мы ради этого работали весь год
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал победу в финале Лиги конференций. В решающем матче турнира команда обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.

«После перехода в «Рому» я сказал, что хочу в один день дойти с командой до финала и выиграть его. Цель достигнута в первый же сезон. Отдаю партнёрам должное за отличный футбол. Мы ради этого работали весь год.

Я люблю болельщиков «Ромы». Они были лучшими с первого дня моего пребывания в клубе. Я рад быть частью этого прекрасного клуба. Теперь пришло время праздновать и наслаждаться этим успехом», — цитирует Абрахама официальный сайт УЕФА.

Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.

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