Лапорта — о Месси: все хотели, чтобы он закончил карьеру в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал причины, по которым нападающий Лионель Месси покинул каталонский клуб.



«Месси ушёл, так сложилось. Мы все хотели бы, чтобы он закончил свою спортивную карьеру в «Барселоне», но по определённым причинам он не смог этого сделать. Этого не произошло из-за правил финансового фэйр-плей в Ла Лиге и предложения «ПСЖ», — цитирует Лапорту L’Esportiu.



Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года, после того как «Барселона» не смогла продлить контракт с нападающим. В завершившемся сезоне аргентинец провёл 34 матча во всех турнирах, забив 11 голов, а также отдав 14 результативных передач.

Гений Месси или фейк? Лео показал мастерство и положил 3 из 3.

«ПСЖ» занял первое место в чемпионате Франции, набрав 86 очков.