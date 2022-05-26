Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Ромы» Патрисиу прокомментировал победу команды в ЛК

Вратарь «Ромы» Патрисиу прокомментировал победу команды в ЛК
Комментарии

Вратарь «Ромы» Руй Патрисиу прокомментировал победу в финале Лиги конференций. В решающем матче турнира команда обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.

«Это новый трофей для меня — мой первый еврокубок. Мы все очень рады — каждый игрок сегодня внёс свой вклад. Это был целый процесс. С каждым днём мы прибавляли», — цитирует Патрисиу официальный сайт УЕФА.

Римляне вышли вперёд на 32-й минуте — отличился Николо Дзаньоло. Джанлука Манчини справа навесил в центральную часть штрафной, Гернот Траунер не допрыгнул до мяча, а Дзаньоло технично обработал его и мягко отправил в ворота мимо выбежавшего навстречу голкипера Юстина Бейло.

Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.

Новость по теме
Смоллинг — о победе в ЛК: все знали, что «Рома» должна выиграть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022