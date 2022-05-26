Вратарь «Ромы» Патрисиу прокомментировал победу команды в ЛК
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Вратарь «Ромы» Руй Патрисиу прокомментировал победу в финале Лиги конференций. В решающем матче турнира команда обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.
«Это новый трофей для меня — мой первый еврокубок. Мы все очень рады — каждый игрок сегодня внёс свой вклад. Это был целый процесс. С каждым днём мы прибавляли», — цитирует Патрисиу официальный сайт УЕФА.
Римляне вышли вперёд на 32-й минуте — отличился Николо Дзаньоло. Джанлука Манчини справа навесил в центральную часть штрафной, Гернот Траунер не допрыгнул до мяча, а Дзаньоло технично обработал его и мягко отправил в ворота мимо выбежавшего навстречу голкипера Юстина Бейло.
Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.
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