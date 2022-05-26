Тэмми Абрахам: достигнул цели с «Ромой» в первый же сезон
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал победу команды в Лиге конференций. В решающем матче турнира команда обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.
«После перехода в «Рому» я сказал, что хочу в один день дойти с командой до финала и выиграть его. Цель достигнута в первый же сезон. Отдаю партнёрам должное за отличный футбол; отличная работа, Нико, Крис и все остальные", — приводит слова Абрахама официальный сайт УЕФА.
«Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира. Победа в Лиге конференций стала первым еврокубковым успехом для «Ромы» с 1961 года.
Абрахам перешёл в «Рому» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
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