Харгривз: «Фейеноорд» доминировал над «Ромой», но оборона сыграла похуже

Бывший игрок сборной Англии Оуэн Харгривз прокомментировал победу «Ромы» над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.



«Для игроков это просто фантастика, на протяжении всего сезона они много работали. «Рома» была сильнее, скрывать не буду. У «Фейеноорда» получился достойный турнир, он доминировал, превосходил соперника во владении мячом, но в обороне «Рома» сыграла получше. Рую Патрисиу во втором тайме сделал очень крутой сейв, который во многом изменил дальнейший ход встречи», — приводит слова Харгривза пресс-служба УЕФА.

Вчера, 25 мая, итальянская «Рома» в финале Лиги конференций сезона-2021/2022 обыграла нидерландский «Фейеноорд» (1:0) и стала победителем турнира.



Отметим, что «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.