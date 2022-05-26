Жиру – Ибрагимовичу: скорейшего выздоровления, мой большой брат! Ты вернёшься сильнее

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру пожелал скорейшего выздоровления своему 40-летнему шведскому одноклубнику и коллеге по амплуа – Златану Ибрагимовичу, который выбыл на срок до восьми месяцев из-за перенесённой операции на крестообразной связке колена.

«Желаю тебе скорейшего восстановления, мой большой брат! Ты вновь вернёшься ещё сильнее», — гласит публикация Жиру в одной из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что Златан хочет продолжить выступления на профессиональном уровне, однако пока не принял окончательного решения. В СМИ появлялась информация о том, что «Милан» готов платить Ибрагимовичу € 2,5 млн. В случае отказа от продолжения футбольной карьеры Златан может начать работать в компании ныне покойного агента Мино Райолы. Напомним, недавно «россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011.