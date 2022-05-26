Коул: Тотти не смог выиграть еврокубок, а этому составу удалось это сделать

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул прокомментировал историческую победу «Ромы» в Лиге конференций (1:0).



«Это полностью заслуга клуба, который хорошо поддерживают, но который ещё не реализовал весь свой потенциал.



Великий Франческо Тотти не смог этого сделать (выиграть еврокубок, прим. «Чемпионата»), а эти игроки сделали это. Они играли как римские воины: бросались телами под мяч и защищали ворота как звери. Пятёрка защитников была просто фантастической, а Руй Патрисиу проявил себя просто великолепно.



Когда я вижу такое, то сам хочу вернуться в игру», — цитирует Коула пресс-служба УЕФА.

Вчера, 25 мая, в финальном матче Лиги конференций встречались «Рома» и «Фейеноорд». Финал проходил в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре», сильнее оказались итальянцы — финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:0.

