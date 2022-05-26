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Смоллинг признан лучшим игроком матча в первом в истории финале Лиги конференций

Смоллинг признан лучшим игроком матча в первом в истории финале Лиги конференций
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«Рома» обыграла «Фейеноорд» в финале Лиги конференций — 1:0. Лучшим игроком матча был признан защитник римлян Крис Смоллинг.

«Великолепная игра в защите. Он постоянно выигрывал единоборства и был настоящей скалой в обороне римского клуба», — объяснили выбор в группе технических наблюдателей УЕФА.


Примечательно, что «Рома» стала первой за 12 лет итальянской командой, выигравшей еврокубок. Тогда, в сезоне-2009/2010, миланский «Интер» победил в Лиге чемпионов. Отметим, что и с «Ромой», и с «Интером» побеждал португальский специалист Жозе Моуринью.

Также Моуринью стал первым тренером, который побеждал во всех трёх ныне существующих еврокубках – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш данного турнира.

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