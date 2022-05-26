Игроки «Ромы» сорвали пресс-конференцию после победы в Лиге конференции

Игроки итальянской «Ромы» сорвали пресс-конференцию главного тренера команды Жозе Моуринью после победы в финале Лиги конференций над голландским «Фейеноордом».

В зал, где проходила пресс-конференция ворвались игроки «Ромы», чтобы вместе с португальским специалистом отпраздновать успех, скандируя кричалки и откупоривая шампанское.

Примечательно, что «Рома» стала первой за 12 лет итальянской командой, выигравшей еврокубок. Тогда, в сезоне-2009/2010, миланский «Интер» победил в Лиге чемпионов. Отметим, что и с «Ромой», и с «Интером» побеждал португальский специалист Жозе Моуринью.



Также Моуринью стал первым тренером, который побеждал во всех трёх ныне существующих еврокубках – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш данного турнира.