В «Кальяри» прокомментировали вероятную продажу клуба из-за вылета в Серию Б

В итальянском «Кальяри» прокомментировали слухи о том, что клуб может быть продан летом. Команда по итогам сезона покинула Серию А, что стало причиной возможной продажи команды.



«Клуб «Кальяри» полностью опровергает слухи, которые появились в разных источниках, о возможной его продаже холдингу Citic Holding IF Group LLC», — говорится в пресс-службе команды.

Клуб занял 18-е место в серии А, набрав 30 очков, и стал третьей командой Серии А, которая получила понижение в классе. «Кальяри» удалось выиграть чемпионат Италии лишь в 1970 году.

Кроме клуба из Сардинии, высший итальянский дивизион покинула «Венеция» с 27-ю очками и «Дженоа». У генуэзского клуба 28 баллов в турнирной таблице по итогам сезона.