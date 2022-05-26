«Реал» хочет воспользоваться недопониманием «Баварии» и Гнабри
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Сержу Гнабри. Чемпион Испании хочет воспользоваться ситуацией с продлением контракта игрока, которая, на данный момент, зашла в тупик.
Как сообщает Bild, 26-летний немец недоволен тем, что переговоры с мюнхенским клубом затянулись. А его одноклубники Леон Горецка и Джошуа Киммих уже подписали свои контракты с командой.
У немца действующий контракт «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.
В этом сезоне Гнабри сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал семь результативных передач.
Ранее, 26-летнему немецкому игроку было направлено предложение, согласно которому он будет получать € 17-19 млн в год. Это предельная сумма, которую готовы платить в мюнхенском клубе.
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