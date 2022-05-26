«Челси» нашёл замену Рюдигеру в «Ювентусе»
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«Челси» активно интересуется основным защитником итальянского «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом.
Как сообщает Calciomercato, лондонцы этим летом планируют укрепить центр обороны в связи с уходом Антонио Рюдигера (в мадридский «Реал») и Андреаса Кристенсена. Томаса Тухеля интересует кандидатура в лице голландского защитника.
Ранее сообщалось, что 22-летний игрок близок к продлению контракта до лета 2026 года.
Де Лигт стал игроком туринцев в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил три гола и отдал результативную передачу. Текущий контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.
Рыночная стоимость де Лигта оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.
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