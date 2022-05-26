Карим Бензема признан лучшим игроком мадридского «Реала» в сезоне-2021/22

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком команды в уходящем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба на официальном сайте.

«Очень горжусь полученной наградой. Это отличный сезон для меня с точки зрения результативных действий и трофеев», — сказал Бензема.

34-летний Бензема в сезоне-2021/22 принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач. В составе «Реала» за сезон он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а 28 мая может стать пятикратным обладателем Лиги чемпионов. Мадридская команда сыграет в финале турнира с «Ливерпулем» 28 мая.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.