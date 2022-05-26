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Карим Бензема высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в финале Лиге чемпионов

Карим Бензема высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в финале Лиге чемпионов
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

«Ключ в матче с «Ливерпулем» — войти в игру так, чтобы победить. Мы сыграем в финале против очень сильной команды, но «Реал» тоже уверен в себе, ведь мы сильны. Мы должны сосредоточиться на своей игре и сделать это вместе с нашими болельщиками.

Мы уверенно подходим к ближайшей игре и собираемся показать это на поле», — приводит слова Бензема пресс-служба испанской команды на официальном сайте.

Встреча «Ливерпуль» — «Реал» состоится на французском стадионе «Стад де Франс» 28 мая. Начало матча: 22:00 мск.

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