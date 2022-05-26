«Интер» закроет сделку по переходу Пауло Дибалы в ближайшие часы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, покидающий туринский клуб на правах свободного агента, станет футболистом «Интера». Представители вице-чемпиона Италии в ближайшие часы проведут встречу с агентом аргентинского игрока, на которой закроют сделку. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
28-летний Дибала стал футболистом «Ювентуса» в 2015 года. С тех пор нападающий в 293 матчах за команду забил 115 голов и отдал 48 результативных передач. Также Дибала стал победителем пяти турниров Серии А, четырёх — Кубка Италии и трёх — Суперкубка страны.
Ранее «Ювентус» и Дибала не смогли договориться об условиях продления контракта. Новой команде форвард достанется свободным агентом.
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн. Видео:
- 26 мая 2022
-
10:18
-
10:10
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:58
-
09:54
-
09:27
-
09:15
-
09:08
-
08:53
-
08:37
-
08:32
-
08:26
-
08:18
-
07:59
-
07:48
-
06:56
-
06:05
-
05:54
-
05:43
-
05:36
-
04:55
-
04:45
-
04:40
-
04:28
-
03:57
-
03:32
-
03:29
-
03:13
-
03:01
-
02:54
-
02:42
-
02:31
-
02:14