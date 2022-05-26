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«Интер» закроет сделку по переходу Пауло Дибалы в ближайшие часы

«Интер» закроет сделку по переходу Пауло Дибалы в ближайшие часы
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, покидающий туринский клуб на правах свободного агента, станет футболистом «Интера». Представители вице-чемпиона Италии в ближайшие часы проведут встречу с агентом аргентинского игрока, на которой закроют сделку. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

28-летний Дибала стал футболистом «Ювентуса» в 2015 года. С тех пор нападающий в 293 матчах за команду забил 115 голов и отдал 48 результативных передач. Также Дибала стал победителем пяти турниров Серии А, четырёх — Кубка Италии и трёх — Суперкубка страны.

Ранее «Ювентус» и Дибала не смогли договориться об условиях продления контракта. Новой команде форвард достанется свободным агентом.

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