Ваноли – о Дзюбе в «Спартаке»: почему бы и нет?

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в стан красно-белых. По окончании нынешнего сезона форвард покидает «Зенит».
«Возможное возвращение Артёма Дзюбы в «Спартак»? Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я очень доволен ими и считаю, что у ребят есть возможность прогрессировать. Если будет третий — почему бы и нет?» — приводит слова Ваноли «Спорт-экспресс».
Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл как раз из «Спартака» на правах свободного агента. Он становился лучшим бомбардиром команды в сезонах-2015/2016 (23), 2018/2019 (13), 2019/2020 (21), 2020/2021 (22) и 2021/2022 (13).
В сезоне-2021/2022 33-летний нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. 22 мая Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба.
- 26 мая 2022
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