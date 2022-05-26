Ваноли – о Дзюбе в «Спартаке»: почему бы и нет?

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в стан красно-белых. По окончании нынешнего сезона форвард покидает «Зенит».

«Возможное возвращение Артёма Дзюбы в «Спартак»? Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я очень доволен ими и считаю, что у ребят есть возможность прогрессировать. Если будет третий — почему бы и нет?» — приводит слова Ваноли «Спорт-экспресс».

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл как раз из «Спартака» на правах свободного агента. Он становился лучшим бомбардиром команды в сезонах-2015/2016 (23), 2018/2019 (13), 2019/2020 (21), 2020/2021 (22) и 2021/2022 (13).

В сезоне-2021/2022 33-летний нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. 22 мая Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба.