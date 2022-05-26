«Ливерпуль» заинтересован в подписании хавбека ПСВ

Полузащитник ПСВ Эйндховен Ибраима Сангаре входит в сферу интересов английского «Ливерпуля». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

24-летний Сангаре начал европейскую карьеру во французской «Тулузе» в 2016 году. Спустя четыре сезона ивуарийский полузащитник перешёл в ПСВ за € 7 млн.

В 49 матчах прошедшего сезона Сангаре отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Соглашение между полузащитником и ПСВ истекает в 2025 году. Рыночная стоимость Сангаре оценивается порталом Transfermarkt в € 16 млн.

Напомним, 28 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится на французском стадионе «Стад де Франс».

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