Президент УЕФА: не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о ситуации с отстранением российских клубов от международных соревнований.
«Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. Никто не мог предположить, что разразится такой конфликт. Когда это началось, мы все думали, что это продлится пару недель. Поэтому сейчас очень сложно предсказывать, что произойдёт дальше.
Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках. И мы сделаем всё возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах.
Я уже говорил это несколько раз: мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов, потому что они, особенно российские футболисты, ощущают на себе побочный ущерб от конфликта», — приводит слова Чеферина Sky Sport Italia.
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 26 мая 2022
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