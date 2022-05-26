Ваноли: решение остаться в России несёт посыл к миру

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался по поводу решения остаться в России.

«Что чувствовал, когда иностранцы стали покидать Россию? Не могу отвечать за других людей и их решения. Не могу залезть им в голову и понять причины, по которым они покинули страну. Я был и остаюсь убежденным в том, что решение остаться здесь несет посыл к миру. На мой взгляд, политические ситуации не должны смешиваться со спортом. Как сказал президент УЕФА Александер Чеферин, спорт должен быть в стороне от политики. Он должен объединять. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Не испытывал ли я давления из-за решения остаться в России? Нет, давления я не испытывал. Верю в свои убеждения и стараюсь им следовать. В те дни я постоянно был на связи с итальянским послом. Он успокаивал меня и тренерский штаб, говоря, чтобы мы спокойно работали. Что мы и делаем» — приводит слова Ваноли «Спорт-экспресс».