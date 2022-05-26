Ваноли: давайте будем реалистами — «Зенит» выше всех остальных

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, в чём московскому клубу необходимо прибавить.

«Спартаку» нужно двигаться шаг за шагом. И первое, в чем необходимо прибавлять, — стабильность. На этом отрезке у нас были и взлеты, и падения. Необходимо идти по сезону ровнее. Давайте будем реалистами — «Зенит» на сегодняшний день выше всех остальных. Но при должном отношении — и тактическом, и техническом, и командном, и психологическом, как мы показали в матче против этой команды — разницу можно нивелировать.

И тут я тоже хотел бы обратить внимание на то, о чем говорят журналисты. Большинство вопросов — об одном футболисте, как будто «Спартак» — это один игрок. Никто не хвалит Литвинова, никто не говорит о Хлусевиче, который провел великолепный матч с «Зенитом». У нас есть опытные Виктор Мозес и Квинси Промес. Есть Пруцев — мы ждали, когда он наберет оптимальные кондиции, и в последних матчах Данил показывает свой уровень и сильно помогает команде.

В чем разница, к примеру, между многими командами и «Спартаком»: от нас постоянно ждут только побед. И это давление создает сложности для молодых игроков» — приводит слова Ваноли «Спорт-экспресс».