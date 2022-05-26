ЦСКА поздравил Евгения Гинера с днём рождения
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Пресс-служба ПФК ЦСКА поздравила с днём рождения президента московского клуба Евгения Гинера, которому сегодня, 26 мая, исполняется 62 года.
«Евгению Ленноровичу Гинеру – 62! Поздравляем президента ПФК ЦСКА с днём рождения! Желаем здоровья, благополучия и новых побед с нашим клубом», — написала пресс-служба армейского клуба в своём телеграм-канале.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров по итогам сезона чемпионата России вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). ЦСКА (50) финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив «Краснодару» (50) по дополнительным показателям.
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