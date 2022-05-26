Фанаты «Ромы» организовали автомобильную пробку в Риме из-за празднования победы команды

Фанаты «Ромы» заполнили улицы Рима во время празднования победы команды в Лиге конференций. Болельщики римлян создали пробку в столице Италии отмечая первый трофей команды с 2008 года.

Фанаты «Ромы» празднуют победу в Лиге конференций на улицах Рима. Видео:

Напомним, в финале Лиги конференций, розыгрыш которой проводится впервые, «Рома» с минимальным счётом обыграла «Фейеноорд» 1:0. Мяч на счету Николо Дзаньоло на 32-й минуте.

Для «Ромы» это первый трофей с 2008 года. В сезоне-2007/08 римляне выиграли Кубок Италии. В Европе «Рома» в последний раз брала трофей в 1972-м, выиграв Англо-итальянский кубок.

Для итальянских команд это первая победа в еврокубке с 2010 года. Тогда «Интер», которым также руководил Жозе Моуринью, выиграл Лигу чемпионов.